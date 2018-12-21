Власти Петербурга отказались верить пожаловавшейся Путину дольщице

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин обвинил во лжи представительницу обманутых дольщиков Аллу Андрееву, которая обратилась к президенту Владимиру Путину за помощью в ходе ежегодной пресс-конференции. Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 21 декабря.

На своей странице в Facebook Албин написал, что работать с гражданкой не будет ни он, ни заместитель председателя комитета по строительству Женя Барановский, ни начальник аппарата вице-губернатора Алексей Золотов.

«Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку. Затронуты честь и достоинство меня и моих коллег», — заверил он.

Вице-губернатор обвинил журналистку в самопиаре, а также усомнился в ее статусе представителя средств массовой информации. По его словам, он не смог найти ни одной ее публикации. «Я Вам не верю Алла Андреева, как и те дольщики, ожидания которых Вы обманули», — добавил Албин.

Он также указал, что Андреева не пострадала от недобросовестных застройщиков, а квартиру получила еще в 2017 году.

20 декабря в ходе большой пресс-конференции Путина Алла Андреева рассказала о своей непростой ситуации. Она пожаловалась на игнорирование чиновниками проблем обманутых дольщиков ГК «Город». Кроме того, она попросила главу государства обратить внимание на расследование дела об убийстве ее мужа в 2015 году, которое она связывает со своей деятельностью.

По данным агентства, в том же году расследование преступления взяли на контроль местные власти.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!