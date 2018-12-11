Дольщица подделала договор и получила квартиру бесплатно

Саратовская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летней местной жительницы, которая с нарушением закона получила, а затем продала двухкомнатную квартиру. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Предварительное расследование показало, что обвиняемая, занимавшая на момент совершения преступления руководящую должность в Саратовском художественном училище, внесла изменения в договор долевого участия (ДДУ), исключив из него условие о необходимости внесения в кассу училища денежных средств соразмерно стоимости квартиры в случае ее продажи.

«Затем, обманывая и злоупотребляя доверием своего руководителя, женщина подписала у него указанный договор, представив его на подпись наряду с большим числом других документов», — отмечается на сайте прокуратуры.

Таким образом она получила права требования по ДДУ на служебное жилье в свое полное распоряжение. Затем саратовчанка нашла покупателя и продала ему права требования за 2,3 миллиона рублей.

Женщине выдвинуто обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. После утверждения обвинительного заключения дело направлено в районный суд Саратова для рассмотрения по существу.

Мошенничества с жильем — один из распространенных способов незаконного обогащения. В ноябре 2018-го в Волгограде задержали местного жителя по имени Дмитрий Донской. Мужчина был признан виновным в мошенничестве. Как показало расследование, Донской заключал договоры на строительство жилья, не имея никаких разрешений на ведение строительной деятельности. Полученные от дольщиков средства мужчина тратил на личные нужды.

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