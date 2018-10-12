Забота семьи стоила россиянину квартиры

Житель Первоуральска Вадим Савыков обратился к риелтору, чтобы поменять «двушку» на квартиру меньшей площади. По совету агента мужчина купил квартиру в доме, которого не существует. Об этом сообщается на сайте «Свердловского областного телевидения».

Риелтора Савыкову посоветовали его родственники. Агент по недвижимости предложила в качестве варианта обмена собственное жилье. Савыков продал свою квартиру и передал риелтору требуемую сумму.

«Договора не было, устно все. [Риелтор] пообещала после продажи сразу поменять квартиру, купить другую», — рассказал Вадим Савыков. Только передав агенту деньги, мужчина выяснил, что адреса, по которому якобы находится купленная квартира, в городе нет: «47а, 47б. Там, во дворах, 47-й дом. Вайнера, 47в отсутствует. Его нет ни на местности, ни в планах города».

Риелтор после сделки перестала отвечать на звонки и выходить на связь.

Узнав о сложившейся ситуации, мужчина обратился в полицию. Ведется следствие, на время которого Савыков переехал к матери.

В начале 2018-го в Республике Башкортостан заподозрили в квартирном мошенничестве известного в регионе поэта-песенника Эдуарда Ижбаева. По версии следствия, для продажи несуществующего жилья Ижбаев изготовил убедительный презентационный видеоролик. Поэт, предположительно, обманул более 30 покупателей жилья, в числе его жертв называют пенсионеров и матерей-одиночек.

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