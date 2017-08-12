На омского водителя маршрутки пожаловались за бесплатный провоз малоимущих

Прокуратура Омской области начала проверку по факту провоза пассажиров водителем маршрутки без лицензии. Об этом сообщает портал НГС.ОМСК.

«Поступило обращение о неправомерных действиях в связи с перевозкой пассажиров без лицензии. Запрошена документация, проводим проверку», — рассказали в районной прокуратуре.

По информации издания, мужчина организовал безвозмездный проезд для своих соседей от деревни Трубецкое до железнодорожного вокзала Омска. Из-за отмены автобусного сообщения между селами Александровка и деревней Руслановка водитель по пути к областному центру заезжает в оба населенных пункта.

Он договорился с местными властями о введении талонов на проезд для жителей, которым необходимо добраться в больницу, а также для малоимущих. «Он бесплатно возит людей в больницы, малоимущих и так далее. Главы поселений заключали с ним договор. Возит в рамках безвозмездной помощи, никто ему за это не платит. Сформировали талоны, их выдают администрации поселений», — рассказал глава Азовского района Павел Багинский.

После того, как 47-летний мужчина запустил маршрут, ему стали поступать угрозы от городских перевозчиков. На парковке у железнодорожного вокзала к нему подошли водители, которые потребовали, чтобы он оформил необходимые документы или перестал работать. В противном случае незнакомцы пообещали повредить его автомобиль.

