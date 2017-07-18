В Одессе девушку попытались выкинуть из маршрутки за разговор на украинском

В Одессе водитель маршрутного такси попытался высадить девушку, которая громко разговаривала на украинском языке. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает Gazeta.ua.

По информации издания, пассажирка разговаривала по мобильному телефону, когда водитель сделал ей замечание и попытался выкинуть из маршрутки. «Хорошо, что вмешались пассажиры, которые начали успокаивать водителя. В свой адрес я слышала много обидных слов, также было сказано о том, что я говорю на "телячьем языке" — то есть на украинском», — приводит Gazeta.ua слова девушки.

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В марте водитель маршрутного такси в Киеве отказался бесплатно везти участника АТО (антитеррористической операцией в Киеве называют боевые действия в Донбассе). По словам очевидицы, водитель рекомендовал военнослужащему показать свое удостоверение участника боевых действий президенту Украины Петру Порошенко.

В марте 2016-го в Мариуполе продавец в киоске отказался продавать хлеб покупателю, который обратился на украинском языке, заявив, что «из-за таких, как он», город подвергается обстрелам в ходе конфликта в Донбассе.