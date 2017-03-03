В киевской маршрутке бойца АТО отправили с удостоверением к Порошенко

Водитель маршрутного такси в Киеве отказался бесплатно везти участника АТО (антитеррористической операцией в Киеве называют боевые действия в Донбассе). Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает украинский журналист Катерина Гончарова на свой странице в Facebook.

По словам очевидицы, водитель рекомендовал военнослужащему показать свое удостоверение участника боевых действий президенту Украины Петру Порошенко. «Оно мне на ***** (совершенно — прим. «Ленты.ру») не нужно».

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17 февраля сообщалось, что водитель маршрутки в украинской столице пожелал ветерану АТО погибнуть в Донбассе. О случившемся рассказал сам бывший военнослужащий. «Самое страшное, что еще несколько пассажиров начали защищать его», — добавил он.

Ранее в том же месяце другой участник вооруженного конфликта в Донбассе пожаловался, что в киевской маршрутке водитель отказал ему в бесплатном проезде, а пассажиры прокляли за убийства мирных жителей.