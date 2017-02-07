Пассажиры киевской маршрутки прокляли ветерана АТО за убийство мирных жителей

Участник вооруженного конфликта в Донбассе Юрий Лапаев пожаловался, что в киевской маршрутке водитель отказал ему в бесплатном проезде, а пассажиры прокляли за убийства мирных жителей. Об этом он написал в своем блоге на сайте журнала «Украинская неделя».

По словам мужчины, на него «набросились все присутствующие пассажиры, а их было пять» . «Маршрутка ехала пустая — хороший повод отказать льготнику. Все — женщины-пенсионерки», — добавил он.

«Дальше я услышал стандартный набор. "Мы вас туда [в Донбасс] не посылали", "защищал олигархов", "убивал мирных", "гражданская война", "надо мириться с [президентом России Владимиром] Путиным". А главное — "Украины больше нет"», — рассказал Лапаев.

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Он добавил, что вынужден был выйти из маршрутки под проклятия и возгласы «Убийца!».

29 января ветеран АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют боевые действия в Донбассе) в киевском продуктовом магазине побил блогера, требовавшего от девушки-продавца говорить по-украински. Мужчина сначала показал удостоверение участника боевых действий, потом применил физическую силу.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. По последним данным ООН, в результате противостояния погибли 9,5 тысячи человек.