Ветеран АТО побил требовавшего говорить по-украински блогера

Украинский блогер Дмитрий Заднепровский рассказал о конфликте, который произошел у него с кассиром продуктового магазина АТБ в Киеве. Видео инцидента он опубликовал на YouTube.

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На кадрах видно, что покупатель требует от продавца говорить по-украински, а не по-русски. Девушка ответила, что она приехала из Донецка, и отказалась выполнить требование. Блогер попытался обратиться с жалобой к стоявшему рядом администратору магазина. В этот момент к нему подошел мужчина, представившийся ветераном АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют боевые действия в Донбассе). Сначала он показал удостоверение участника боевых действий, потом, судя по последним кадрам, применил физическую силу.

На своей странице в Facebook блогер объяснил, что инцидент произошел в магазине на улице Кулешова. «Трогать его [ветерана АТО] не стал, хотя он и провоцировал очень, руки распускал, пытался оскорбить», — пояснил активист.