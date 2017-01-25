На Украине задумались о переводе алфавита на латиницу

Украинский алфавит следует перевести с кириллицы на латиницу для сближения страны с Евросоюзом и разрыва связей с Россией. Об этом в среду, 25 января, на своей странице в Facebook написал киевский журналист Станислав Речинский.

«В перспективе неплохо было бы сначала в форме шутки, а потом всерьез перейти на латиницу. Чем больше мы будем отличаться от РФ — тем лучше. Чем дальше от РФ — тем лучше. Это поколение должно отставить потомкам границу, жесткий визовый режим, "китайскую стену" и сильнейший заряд ненависти к московитам как носителям антиукраинской идеологии. Ненависть, скажете вы — это плохо. Нет, это хорошо», — отметил Речинский.

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Он выразил мнение, что Украина сможет легко обойтись без культурных, социально-экономических связей с Россией. «Задача нынешнего поколения — дать потомкам мощный импульс "Прочь от Москвы!". И сохранить государство. Все остальное — вторично. Нам нечего терять кроме ненависти и страны», — сказал журналист. Запись при этом сделана на русском языке.

21 января в Верховную Раду был внесен законопроект «О государственном языке». Авторами документа являются 33 депутата парламента из разных фракций. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведений. Кроме того, исключительно украинский язык должен использоваться на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания, являться языком СМИ и книгопечатания. За использование в сферах образования, культуры, СМИ русского языка и языков нацменьшинств предусматриваются штрафы.