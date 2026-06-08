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17:13, 8 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам назвали признаки рискованных инвестиций

Аналитик Гриф: Гарантии и давление при инвестициях могут быть признаками мошенничества
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

В условиях высокой ключевой ставки и нестабильности рынков предложения с доходностью выше стандартных банковских и биржевых продуктов являются сигналом о повышенном риске, заявил «Ленте.ру» глава комитета по цифровому и технологическому суверенитету Делового экономического центра СНГ Александр Гриф.

По его словам, главная ошибка инвесторов — сравнение инструментов только по номинальной доходности.

«Если инвестору обещают доходность выше рынка, первый вопрос должен быть не "сколько я заработаю", а "за счет какого риска это возможно". Если источник выплат, юридическая структура и условия выхода непрозрачны, высокий процент становится не преимуществом, а красным флагом», — заявил Гриф.

Говоря о маркерах потенциально мошеннических схем, эксперт отметил обещания «гарантированной доходности», «дохода выше рынка», а также призывы к спешке — «решение нужно сегодня». Подобные гарантии запрещены законом о рекламе.

Кроме того, Гриф указал на непрозрачность схемы, то есть туманное объяснение механизма заработка, неполный пакет документов и сомнительные переводы — просьбы перечислить деньги на личный счет или через неофициальные каналы.

Чтобы оценить адекватность предложения, следует сравнивать доходность с рыночными ориентирами. По состоянию на июнь 2026 года при ключевой ставке 14,5 процента и максимальной ставке по вкладам в топ-10 банках на уровне 13,04 процента обещание доходности 16-18 процентов и выше в рублях является маркером повышенного риска. Доходности государственных облигаций (ОФЗ) находятся в диапазоне 12,9-14,9 процента годовых, отметил эксперт.

Если человек не может простыми словами объяснить, как именно продукт зарабатывает деньги, при каких условиях он может потерять средства и как выйти из сделки, он покупает не инвестиционный инструмент, а надежду

Александр Грифглава комитета по цифровому и технологическому суверенитету Делового экономического центра СНГ

Перед вложением средств необходимо проверить наличие у компании лицензии, итоговую доходность после комиссий и налогов, а также условия досрочного выхода из сделки. Инвестиционные продукты, в отличие от банковских депозитов, не имеют гарантированного дохода и не защищены государственной системой страхования вкладов, напомнил эксперт.

«Минимальный набор вопросов перед переводом денег такой: с кем именно заключается договор; есть ли у компании лицензия, запись в реестре Банка России или, наоборот, она уже находится в предупредительном списке; гарантирована ли доходность или это только прогноз; можно ли забрать деньги раньше и с какими потерями; какая итоговая доходность останется после комиссий и налогов; и куда именно уходят деньги — на официальный счет организации или платформы, а не на карту физлица. Для инвестиционных платформ Банк России отдельно подчеркивает, что законный перевод идет на номинальный счет оператора, а не напрямую компании и тем более не физическому лицу. Если после этих вопросов схема все равно остается туманной, SEC советует дважды подумать и не инвестировать в то, что вы не понимаете», — пояснил Гриф.

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Если продукт продают как «альтернативу вкладу», то важно узнать, защищены ли деньги системой страхования вкладов.

«В короткой редакционной подводке это можно свести к одному тезису: опасен не сам высокий процент, а сочетание высокого процента с обещанием гарантии, спешкой и непрозрачной схемой выплат», — добавил Гриф.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что в 2026 году самым выгодным вариантом инвестиций для россиян с небольшими сбережениями останутся банковские вклады. По его словам, ограниченные суммы средств не позволяют развернуться и уйти в другие инструменты.

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