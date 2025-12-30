Реклама

05:01, 30 декабря 2025Экономика

Россиянам с небольшими сбережениями дали совет по инвестициям в 2026 году

Экономист Беляев: В 2026 году самыми выгодными будут банковские вклады
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Самым выгодным вариантом инвестиций для россиян с небольшими сбережениями в 2026 году останутся банковские вклады, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев. Он также назвал возможными вариантами на долгосрочную перспективу металлические счета и инвестиции в валюту.

«Небольшие сбережения не позволяют развернуться и уйти в другие инструменты, поэтому лучшим вариантом инвестиции в 2026 году останутся банковские вклады. Они выгодны еще и потому, что ключевая ставка вряд ли сильно изменится — на фоне повышения НДС инфляция не опустится ниже 7-10 процентов, что не даст повода Центробанку для снижения ставки», — объяснил экономист.

Другим выгодным вариантом инвестиции для граждан, планирующих выход на пенсию не ранее, чем через 10 лет, Беляев назвал долгосрочные сбережения с государственным софинансированием — такой способ накопления предполагает ежемесячное вложение 3 тысяч рублей с 100-процентной доходностью к моменту изъятия.

«Начинать пользоваться этими средствами можно за пять лет до пенсионного возраста. При этом, если ими не воспользоваться, деньги не пропадут, а унаследуются. Они также сохраняются при разводе, — рассказал Беляев. — Также ради развлечения можно поиграть с металлическими счетами, но здесь нужно рассчитывать на годы. Другой вариант — покупка валюты. Судя по всему, рубль в видимой перспективе будет ослабевать по отношению к доллару».

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года российский рынок сбережений вырос на 15 процентов и приблизился к 66 триллионам рублей. Банковские вклады стали основным финансовым выбором россиян.

