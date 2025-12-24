Назван главный финансовый выбор россиян

Аналитик Чернов: Банковские вклады стали главным финансовым выбором россиян

По итогам 2025 года российский рынок сбережений вырос на 15 процентов и приблизился к 66 триллионам рублей. Главные финансовые выборы россиян назвал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»)

По словам эксперта, динамика роста банковских вкладов отражает не только ценовой фактор, но и изменение поведения домохозяйств.

«На фоне дорогих кредитов и геополитической и экономической неопределенности россияне стали чаще выбирать сберегательную модель поведения, откладывая средства даже в условиях постепенного смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России. Фактически банковские вклады в 2025 году стали основным безрисковым инструментом сохранения и приумножения капитала для широкого круга населения», — пояснил Чернов.

В следующем году тенденция смягчится на фоне того, как ЦБ снижает ключевую ставку. Рост рынка сбережений замедлится до 8-10 процентов, предположил Чернов. Ставки по вкладам будут снижаться более плавно, чем ДКП и в среднем сохранятся в диапазоне 11-13 процентов годовых, что продолжит поддерживать интерес населения к банковским сбережениям.

По словам аналитиков ВТБ, по итогам уходящего года россияне заработают на выплате процентов больше 9,5 триллиона рублей. Это, как подчеркнули в банке, сопоставимо с объемом всех выданных кредитов физическим лицам и вдвое больше объема выдачи займов на приобретение жилья в 2025 году. В следующем году российский рынок сбережений вырастет еще на 11 процентов и преодолеет отметку 73 триллиона рублей.