Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:12, 8 июня 2026Экономика

Подсчитано число фейков среди предложений о продаже жилья

«Флип»: Каждое десятое предложение о продаже недвижимости в России оказалось фейком
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: SergeyKlopotov / Shutterstock / Fotodom

Каждое десятое предложение о продаже недвижимости в России оказалось ложным. Количество фейков среди объявлений с жильем подсчитал генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости «Флип» Евгений Шавнев, его слова передает РИА Новости.

Специалисты проанализировали более 1,7 миллиона предложений о продаже квартир, которые находятся в открытом доступе. «На сегодня в крупных городах с оживленным рынком купли и продажи 10 процентов квартир не соответствует действительности и являются ложными предложениями или предложениями, где не все показатели являются реальностью — цена, состояние объекта», — рассказал Шавнев.

Больше всего недостоверных объявлений эксперты обнаружили в Краснодарском крае — там доля фейков достигала 15 процентов в преддверии летнего сезона. Типичным сценарием обмана Шавнев назвал ситуации, когда риелторы говорят, что объект уже продан или у него проблемы с документами, а потом пытаются переориентировать клиента на другие варианты.

Ранее стало известно, что многие молодые россияне отказываются от отпуска ради покупки квартиры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар по Украине. Под контроль взят один из последних очагов сопротивления ВСУ на юге ДНР

    ЦБ изменил курсы валют

    На Западе назвали ключевое условие прекращения конфликта на Украине

    Мужчина напал на женщину и ребенка на пляже Европы и попытался расстаться с жизнью

    Французского певца арестовали по делу об изнасилованиях

    Звезда «Женского стендапа» предрекла Москве омоложение

    Афера с виллами на Бали подставившего Собчак блогера обросла еще 11 уголовными делами

    В Госдуме вспомнили о Гитлере из-за учений НАТО у российских границ

    Внешность Анастасии Ивлеевой на новых фото вызвала споры в сети

    НАСА захотело отбуксировать Hubble

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok