Подсчитано число фейков среди предложений о продаже жилья

«Флип»: Каждое десятое предложение о продаже недвижимости в России оказалось фейком

Каждое десятое предложение о продаже недвижимости в России оказалось ложным. Количество фейков среди объявлений с жильем подсчитал генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости «Флип» Евгений Шавнев, его слова передает РИА Новости.

Специалисты проанализировали более 1,7 миллиона предложений о продаже квартир, которые находятся в открытом доступе. «На сегодня в крупных городах с оживленным рынком купли и продажи 10 процентов квартир не соответствует действительности и являются ложными предложениями или предложениями, где не все показатели являются реальностью — цена, состояние объекта», — рассказал Шавнев.

Больше всего недостоверных объявлений эксперты обнаружили в Краснодарском крае — там доля фейков достигала 15 процентов в преддверии летнего сезона. Типичным сценарием обмана Шавнев назвал ситуации, когда риелторы говорят, что объект уже продан или у него проблемы с документами, а потом пытаются переориентировать клиента на другие варианты.

Ранее стало известно, что многие молодые россияне отказываются от отпуска ради покупки квартиры.