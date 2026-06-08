Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:16, 8 июня 2026Наука и техника

Раскрыты подробности о новом российском АБМ «Тор-М2КМ»

ИЭМЗ «Купол»: На момент создания первый АБМ «Тор-М2КМ» не имел аналогов в мире
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia

На момент создания первый российский автономный боевой модуль (АБМ) зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2КМ» не имел аналогов в мире. Подробности о новом российском оружии газете «Красная звезда» рассказал помощник генерального директора Ижевского электромеханического завода (ИЭМЗ) «Купол» Дмитрий Захар.

«Только недавно начали появляться подражания. Что, кстати, дополнительно свидетельствует о перспективности данного формфактора. Суть концепции отражена в названии: это модуль, способный вести боевую работу автономно, без жесткой привязки к несущей базе», — сказал специалист.

По его словам, одно и то же изделие вчера стояло на охране столицы, сегодня переброшено в войска, завтра переставлено на корабль.

Захар уточнил, что при адаптации АБМ к работе в условиях моря разработчики решили проблему осложняющих перехват низколетящих целей естественных помех. При этом, по словам специалиста, для перехода на работу в надводных условиях оператору ЗРК достаточно поменять алгоритм программы, которая управляет работой установки.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

В феврале генеральный директор ИЭМЗ «Купол» Фанил Зиятдинов сообщил журналу «Национальная оборона», что ЗРК малой дальности семейства «Тор» стали межвидовыми системами, которые выполняют задачи в различных условиях.

Два года назад заместитель гендиректора концерна Воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» Вячеслав Дзиркалн заявлял, что разработку морской версии ЗРК «Тор-М2КМ» могут завершить к концу 2024-го.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар по Украине. Под контроль взят один из последних очагов сопротивления ВСУ на юге ДНР

    ЦБ изменил курсы валют

    На Западе назвали ключевое условие прекращения конфликта на Украине

    Мужчина напал на женщину и ребенка на пляже Европы и попытался расстаться с жизнью

    Французского певца арестовали по делу об изнасилованиях

    Звезда «Женского стендапа» предрекла Москве омоложение

    Афера с виллами на Бали подставившего Собчак блогера обросла еще 11 уголовными делами

    В Госдуме вспомнили о Гитлере из-за учений НАТО у российских границ

    Внешность Анастасии Ивлеевой на новых фото вызвала споры в сети

    НАСА захотело отбуксировать Hubble

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok