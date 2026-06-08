Раскрыты подробности о новом российском АБМ «Тор-М2КМ»

ИЭМЗ «Купол»: На момент создания первый АБМ «Тор-М2КМ» не имел аналогов в мире

На момент создания первый российский автономный боевой модуль (АБМ) зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2КМ» не имел аналогов в мире. Подробности о новом российском оружии газете «Красная звезда» рассказал помощник генерального директора Ижевского электромеханического завода (ИЭМЗ) «Купол» Дмитрий Захар.

«Только недавно начали появляться подражания. Что, кстати, дополнительно свидетельствует о перспективности данного формфактора. Суть концепции отражена в названии: это модуль, способный вести боевую работу автономно, без жесткой привязки к несущей базе», — сказал специалист.

По его словам, одно и то же изделие вчера стояло на охране столицы, сегодня переброшено в войска, завтра переставлено на корабль.

Захар уточнил, что при адаптации АБМ к работе в условиях моря разработчики решили проблему осложняющих перехват низколетящих целей естественных помех. При этом, по словам специалиста, для перехода на работу в надводных условиях оператору ЗРК достаточно поменять алгоритм программы, которая управляет работой установки.

В феврале генеральный директор ИЭМЗ «Купол» Фанил Зиятдинов сообщил журналу «Национальная оборона», что ЗРК малой дальности семейства «Тор» стали межвидовыми системами, которые выполняют задачи в различных условиях.

Два года назад заместитель гендиректора концерна Воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» Вячеслав Дзиркалн заявлял, что разработку морской версии ЗРК «Тор-М2КМ» могут завершить к концу 2024-го.