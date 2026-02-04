Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:02, 4 февраля 2026Наука и техника

Российский «Тор» стал межвидовым комплексом

Зиятдинов: ЗРК семейства «Тор» стали межвидовыми
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности семейства «Тор» стали межвидовыми системами, которые выполняют задачи в различных условиях. Об этом генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов сообщил в интервью журналу «Национальная оборона».

Он отметил, что до недавнего времени «Торы» обеспечивали интересы только войсковой системы противовоздушной обороны (ПВО). Сейчас эти комплексы также защищают важные объекты на передовой и в тылу. Для этих задач на базе современного ЗРК «Тор-М2» разработали боевой модуль «Тор-М2КМ».

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
СВО изменила рынок вооружений. Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
СВО изменила рынок вооружений.Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
15 декабря 2025

«Модуль может применяться и для боевой работы на кораблях — в 2025 году началось изготовление первой партии этих изделий в интересах ВМФ. Для флота также разрабатывается ЗРК "Тор-МФ", интегрированный в корабельную архитектуру. Таким образом, наш комплекс стал межвидовым», — сказал глава предприятия.

В августе стало известно, что российские ЗРК «Тор-М2» получили дополнительную броню и комплекс радиоэлектронной борьбы для защиты от беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль раскрыл реакцию США на предложение Путина

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Япония отложила запуск ракеты H3

    В ВСУ создали новое командование ПВО на фоне ударов

    Командир группы эвакуации рассказал о трудностях вывоза раненных с поля боя зимой

    В МИД России ответили на слова президента Польши о вине СССР в Холокосте

    Российский регион предупредил о кризисе без доступа к газу

    В США из-за ИИ вырос спрос на авторов

    Гостья шоу начала получать странные посылки и удивилась причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok