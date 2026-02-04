Российский «Тор» стал межвидовым комплексом

Зиятдинов: ЗРК семейства «Тор» стали межвидовыми

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности семейства «Тор» стали межвидовыми системами, которые выполняют задачи в различных условиях. Об этом генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов сообщил в интервью журналу «Национальная оборона».

Он отметил, что до недавнего времени «Торы» обеспечивали интересы только войсковой системы противовоздушной обороны (ПВО). Сейчас эти комплексы также защищают важные объекты на передовой и в тылу. Для этих задач на базе современного ЗРК «Тор-М2» разработали боевой модуль «Тор-М2КМ».

«Модуль может применяться и для боевой работы на кораблях — в 2025 году началось изготовление первой партии этих изделий в интересах ВМФ. Для флота также разрабатывается ЗРК "Тор-МФ", интегрированный в корабельную архитектуру. Таким образом, наш комплекс стал межвидовым», — сказал глава предприятия.

В августе стало известно, что российские ЗРК «Тор-М2» получили дополнительную броню и комплекс радиоэлектронной борьбы для защиты от беспилотников.