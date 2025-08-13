Российские «Торы» получили дополнительную броню и РЭБ

Мураховский: Российские ЗРК «Тор-М2» получили системы РЭБ и дополнительную броню

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2» получили дополнительную броню и комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты от дронов. Особенности новых «Торов» назвал эксперт Виктор Мураховский в Telegram-канале.

«Новейший зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" отличается наличием всеракурсной системы РЭБ, наличием дополнительного бронирования корпуса и башни и всепогодной системы визуального контроля», — говорится в сообщении.

Система контроля позволяет наблюдать за пуском ракеты вплоть до поражения цели. Радар ЗРК может наводить как ракеты 9М331, так и новые 9М338К. Эксперт подчеркнул, что в большинстве случаев для уничтожения цели хватает одной ракеты.

В июле генеральный директор завода «Купол» Фанил Зиятдинов рассказал, что в конструкцию ЗРК «Тор» внесли 85 доработок. 60 улучшений относятся к радиотехнической аппаратуре комплекса, а 25 — к модернизации шасси.