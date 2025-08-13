Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:01, 13 августа 2025Наука и техника

Российские «Торы» получили дополнительную броню и РЭБ

Мураховский: Российские ЗРК «Тор-М2» получили системы РЭБ и дополнительную броню
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2» получили дополнительную броню и комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты от дронов. Особенности новых «Торов» назвал эксперт Виктор Мураховский в Telegram-канале.

«Новейший зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" отличается наличием всеракурсной системы РЭБ, наличием дополнительного бронирования корпуса и башни и всепогодной системы визуального контроля», — говорится в сообщении.

Система контроля позволяет наблюдать за пуском ракеты вплоть до поражения цели. Радар ЗРК может наводить как ракеты 9М331, так и новые 9М338К. Эксперт подчеркнул, что в большинстве случаев для уничтожения цели хватает одной ракеты.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В июле генеральный директор завода «Купол» Фанил Зиятдинов рассказал, что в конструкцию ЗРК «Тор» внесли 85 доработок. 60 улучшений относятся к радиотехнической аппаратуре комплекса, а 25 — к модернизации шасси.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ уличили в намерении сорвать встречу Путина и Трампа на Аляске. Что указывает на попытку Киева устроить провокацию?

    Ким Чен Ын заверил Путина в поддержке России

    Госсекретарь США высказался об уступке Трампа Путину

    Российские «Торы» получили дополнительную броню и РЭБ

    Случайно выброшенные миллиарды рублей решили оставить на свалке

    Су-34 ударили по ВСУ на правом берегу Днепра

    Военкор узнал о тренировках украинских школьников по зачистке окопов

    Момент уничтожения дрона ВСУ над Краснодарским краем попал на видео

    Вскрылись подробности о планировании теракта в «Крокус Сити Холл»

    «Самая сексуальная автогонщица в мире» показала фото в топе с откровенным вырезом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости