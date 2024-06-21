В России разработают морской «Тор-М2КМ»

«Алмаз-Антей» разработает морскую версию ЗРК «Тор-М2КМ»

Разработку морской версии российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2КМ» могут завершить к концу 2024 года. Об этом заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Вячеслав Дзиркалн сообщил РИА Новости.

«До конца года мы должны завершить разработку морской версии ЗРК "Тор-М2КМ", речь идет об адаптации комплекса для кораблей и для прикрытия военно-морских баз», — сказал он на полях Международного военно-морского салона «Флот-2024».

Дзиркалн подчеркнул, что в ходе МВМС стенд концерна, на котором выставили модель морского «Тора», посетили делегации Вьетнама, Ирана, Ирака и Бахрейна.

«Тор-М2КМ» — это модификация «Тор-М2» в модульном исполнении, которая отличается отсутствием шасси. В 2016 году модульный «Тор» испытывали на палубе фрегата «Адмирал Григорович».

В мае командир батареи ЗРК южной группировки войск с позывным Ежик сообщил, что эффективность комплекса «Тор-М2» против средств поражения Вооруженных сил Украины достигает почти 100 процентов.