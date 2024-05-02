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16:53, 2 мая 2024Наука и техника

Раскрыта эффективность ЗРК «Тор-М2» в зоне СВО против ВСУ

«Известия»: эффективность ЗРК «Тор-М2» против ВСУ достигает почти 100 процентов

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Эффективность российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» против средств поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигает почти 100 процентов. Соответствующие данные газете «Известия» раскрыл командир батареи ЗРК южной группировки войск с позывным Ежик.

Боец напомнил, что ранее «Тор-М2» эффективно применялся в районе острова Змеиный в Черном море против беспилотников Bayraktar TB2 турецкого производства. Теперь этот ЗРК прикрывает, в частности, небо над Донецком. «Моя батарея уничтожила 15 управляемых авиабомб, шесть крылатых ракет, не допустила пролета авиации противника. Коэффициент поражения самолета противника — 0,9, практически 100-процентное попадание ракеты в цель», — сказал военнослужащий.

В феврале генеральный директор ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов в интервью журналу «Национальная оборона» сообщил о начале процесса глубокой модернизации ЗРК семейства «Тор».

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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