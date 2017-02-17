В Киеве водитель маршрутки пожелал смерти ветерану АТО

Видео: Сергей Киевский / Facebook

Водитель маршрутного такси в Киеве отказался вести участника силовой операции украинских властей в Донбассе. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает издание «Апостроф».

По словам бывшего военнослужащего, после того, как он предъявил удостоверение участника боевых действий, водитель «начал подстрекать и шантажировать пассажиров, что никуда не поедет». «Лучше бы тебя там убили», — приводит ветеран АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют боевые действия на юго-востоке страны) слова шофера маршрутки.

«Самое страшное, что еще несколько пассажиров начали защищать его. И это происходит не в Донбассе, а в Киеве», — отметил бывший военнослужащий.