Из екатеринбургского автобуса выпала пассажирка с ребенком

В Екатеринбурге из маршрутного автобуса выпала женщина с коляской, в которой находился ребенок. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета по Свердловской области.

Инцидент произошел вечером во вторник, 1 августа, на остановке «Заводская» в Верх-Исетском районе города. По данным управления, водитель маршрутного автобуса №64 грубо нарушил правила дорожного движения и едва не причинил вред здоровью двум пассажирам — молодой женщине и ее малолетнему ребенку.

После появления в СМИ сообщения о происшествии было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

По данным Ura.ru, когда пассажирка с коляской выходила из салона, автобус тронулся с места, не закрыв дверь. Находившиеся в автобусе люди посоветовали водителю остановиться, однако он огрызнулся и прибавил скорость, на ходу закрыв дверь. В результате женщина с ребенком выпали из салона.

В июле в Омске во время утреннего часа пик из маршрутного микроавтобуса на ходу выпала пассажирка. При повороте в маршрутке открылась дверь, и женщина 1961 года рождения выпала на проезжую часть. Пострадавшая была госпитализирована. Остальные 19 человек, находившиеся в салоне в момент ЧП, за медицинской помощью не обращались.