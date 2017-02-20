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Автобус на Камчатке протащил по дороге выпавшую из него женщину

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Полиция на Камчатке проводит проверку по факту смерти женщины, которую рейсовый автобус за ногу протащил по дороге. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщила «Интерфаксу» представитель регионального управления МВД России Алла Иванова.

Инцидент произошел в городе Петропавловск-Камчатский 14 февраля около 21:20. «На остановке по проспекту Победы 58-летний водитель рейсового автобуса Daewoo не убедился, что все пассажиры вышли, и начал отъезжать с открытой дверью. Тогда на дорогу из салона выпала 52-летняя женщина», — отметила Иванова. По ее данным, двери зажали ногу пассажирки, а автобус продолжил движение.

Пострадавшая была госпитализирована в нейрохирургическое отделение краевой больницы, где 17 февраля скончалась.

По данным источников РИА Новости в правоохранительных органах, женщину автобус тащил женщину на протяжении примерно 1,5 километра. В настоящее время устанавливается, почему ни водитель, ни пассажиры, ни другие участники движения не заметили женщину.

Управление ГИБДД по Камчатскому краю проводит проверку, в том числе изучается деятельность предприятия, которому принадлежит автобус. Окончательные причины смерти женщины будут названы после завершения судебно-медицинской экспертизы.

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