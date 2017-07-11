Женщина выпала из движущейся маршрутки в Омске

В Омске во время утреннего часа пик из маршрутного микроавтобуса на ходу выпала пассажирка. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Инцидент произошел во вторник, 11 июля, на улице Ватутина. При повороте в маршрутке открылась дверь, и женщина 1961 года рождения выпала на проезжую часть. Пострадавшая была госпитализирована. Остальные 19 человек, находившиеся в салоне в момент ЧП, за медицинской помощью не обращались.

По факту произошедшего проводится проверка.

В феврале на Камчатке рейсовый автобус протащил по дороге на протяжении примерно 1,5 километров выпавшую из салона 52-летнюю женщину. Она была доставлена в нейрохирургическое отделение краевой больницы, где спустя три дня она скончалась.

В декабре 2016 года во Владимире пожилая женщина выпала из открытой двери троллейбуса на полном ходу и попала под задние колеса. Пенсионерка умерла на месте происшествия.