Беглов распорядился благоустроить петербургские дворы

К концу 2019 года в Санкт-Петербурге отремонтируют более 500 дворов. Об этом в эфире «Радио России» сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, пишут «Невские Новости».

Помимо этого, в рамках программы комплексного благоустройства будет заменено покрытие на 120 километрах дорог, восстановлены газоны, озеленены территории и обустроены зоны отдыха.

Во избежание аварийных ситуаций необходимо увеличить число осветительных приборов в городе. Так, уже в этом году новыми энергоэффективными и энергосберегающими лампами будут оборудованы 23 улицы, 11 парков, садов и скверов, 420 спортивных и детских площадок.

Глава Петербурга добавил, что будет особенно тщательно контролировать ход работ. «Прошу и вас, уважаемые горожане, следить за ходом благоустройства своего двора или сквера. В случае недобросовестной работы подрядчиков вы можете написать мне на страницу "ВКонтакте"», — сказал он.

Также Беглов анонсировал старт конкурса на лучший двор города, в котором смогут принять участие наиболее активные горожане.

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