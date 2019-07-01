Беглов осмотрел открытую после капремонта «Академическую»

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал открывшуюся после 11-месячного ремонта станцию метро «Академическая», сообщает spbdnevnik.ru.

Чиновник оценил работу досмотрового оборудования, автоматов для пополнения проездных, затем спустился на платформу и пообщался с пассажирами.

Беглов отметил, что работы, как и обещано было, завершены к 1 июля. Станция будет удобна для студентов, которые приехали поступать в петербургские вузы.

Начальник Петербургского метрополитена Владимир Гарюгин сообщил, что далее планируется сделать капитальный ремонт станции «Маяковская», одного из вестибюлей «Московской», а также заменить эскалаторы на «Технологическом институте-1».

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