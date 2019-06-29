Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подал документы для участия в выборах губернатора города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской избирательной комиссии.

Отмечается, что кандидат собрал 162 подписи из 108 муниципальных округов, а также 80 331 подпись избирателей.

О намерении участвовать в выборах главы города в качестве самовыдвиженца Беглов объявил 30 мая.

Выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября 2019 года. На высший пост в исполнительной власти города претендуют 28 кандидатов.

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