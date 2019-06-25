Беглов объяснил снижение роста некоторых тарифов ЖКХ

Темпы роста некоторых тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Санкт-Петербурге удалось снизить благодаря устранению бесхозяйственности. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов, пишет агентство REGNUM.

«Мы убрали количество ненужных посредников и неэффективные затраты. Мы экономим на бесхозяйственности. Мы сдули весь воздух в платежках, весь воздух. Некоторые материалы передаются в правоохранительные органы», — сказал Беглов на заседании правительства Петербурга.

По его словам, чтобы добиться более эффективного расходования бюджетных средств, необходимо продолжить работу с энергоснабжающими организациями. Особенно это касается платы за горячую воду и тепло, которые составляют 70 процентов от всей квитанции. Также нужно решить вопрос о снижении тарифа на газ, отметил Беглов.

Всего до конца 2019 года жители города сэкономят около 1,5 миллиарда рублей, за год — три миллиарда. Беглов добавил, что каждый горожанин должен узнать о снижении роста тарифов до осени. Специально для этого к каждой следующей квитанции ЖКХ прикрепят информационный лист. Кроме того, соответствующие объявления будут развешены по всех подъездах Петербурга.

В конце мая Беглов поручил создать популярную версию действующего бюджета города, которая будет понятна всем жителям. Также руководитель Санкт-Петербурга заявил о необходимости ремонтировать не менее 300 километров теплосетей в год. Он отметил, что нужно выходить из положения, когда количество нуждающихся в ремонте сетей только увеличивается, а не уменьшается.

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