Беглов приведет в порядок петербургские дороги

Власти Санкт-Петербурга намерены ежегодно выделять 12-13 миллиардов рублей из городского бюджета на строительство и ремонт дорог. Об этом заявил врио губернатора города Александр Беглов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, согласно указу главы государства, к 2024 году в нормативное состояние должны быть приведены 85 процентов городских дорог. В настоящее время, отметил политик, данный показатель составляет 60 процентов.

«На сегодняшний мы выделяем где-то порядка 7 миллиардов рублей, чтобы отремонтировать дороги, но этого мало», — подчеркнул Беглов, добавив, что в связи с этим финансирование дорожного хозяйства планируется увеличить почти вдвое.

Ремонт будет осуществлен в рамках программы «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», согласно которому до 2024 года доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти до 50,9 процента (по сравнению с 2017 годом), а также ликвидирована половина мест концентрации ДТП, увеличена протяженность дорог и снижена доля перегруженных трасс.

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