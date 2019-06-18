Беглов получил единую карту петербуржца

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов получил в одном из отделений Сбербанка единую карту петербуржца (ЕКП). Об этом сообщает ТАСС.

Он рассказал об удобстве пользования картой. По его словам, на нее можно получать денежные средства, включая заплату и пенсию, использовать в качестве проездного билета, расплачиваться в магазинах и накапливать бонусы. Помимо этого, ЕКП является удостоверением личности и полисом обязательного медицинского страхования.

Беглов также пообещал расширять возможности использования этой карты и заверил, что в разработке уже находится ряд новаций.

Власти Петербурга планируют выдать в 2019 году 400 тысяч ЕКП. Через два-три года число обладателей таких карт может достигнуть 2 миллионов.

Прием заявлений на выдачу ЕКП начался с 6 мая. Карту выдают три банка, участвующие в проекте: Сбербанк, ВТБ, банк «Санкт-Петербург». Карта выпускается на базе национальной платежной системы «Мир».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!