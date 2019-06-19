Беглов открыл мост с грифонами

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл в городе находившийся на реставрации Банковский мост со скульптурами грифонов. Об этом в среду, 19 июня, сообщает РИА Новости.

«Двести лет грифоны не покидали этот мост и охраняли наш город. Благодаря реставраторам, строителям… Сегодня мы с вами вновь возвращаем грифонов на историческое место», — отметил он на церемонии открытия.

Беглов также обратился к жителям города с просьбой бережно относиться к скульптурам и не оставлять в них памятные записки и монеты.

В свою очередь председатель городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров отметил, что после открытия его «переполняют чувства». По его словам, Банковский мост — один из главных символов Петербурга.

Согласно материалам КГИОП, скульптуры грифонов были обработаны антивандальным покрытием, которое позволяет удалять потенциально возможные надписи и рисунки с поверхности памятника. Однако данный полиуретановый слой не защищает его от последствий залезания и порчи острыми предметами.

Четыре грифона, весом в 1,6 тонны каждый, были установлены на мосту в 1828 году. Впервые на реставрацию их отправили в январе 2017-го. После демонтажа на постаменте были обнаружены многочисленные монеты и записки — их передадут в Государственный музей городской скульптуры. Также впервые за 40 лет был проведен капитальный ремонт конструкции самого моста.

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