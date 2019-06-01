Беглов вручил многодетным семьям ключи от микроавтобусов

В Санкт-Петербурге в Международный день защиты детей многодетным родителям подарили микроавтобусы. Ключи главам семей, в которых растят семь и более маленьких детей, вручил врио губернатора Александр Беглов, пишет «Российская газета». Всего таких семей оказалось десять.

Беглов рассказал, что сам вырос в большой семье, и был восьмым ребенком. Затем он лично проверил, как работают микроавтобусы, и сфотографировался с многодетными семьями на память.

Ранее в мае врио губернатора заступился за кафе «Добродомик» с бесплатными обедами для пенсионеров, которое собирались закрыть из-за нарушений. Он поблагодарил за сообщения по поводу закрытия кафе на проверку и поручил главе Василеостровского района Эдуарду Ильину разобраться в ситуации.

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