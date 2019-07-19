Компании Петербурга сэкономили миллионы благодаря работникам

Несколько компаний из Санкт-Петербурга смогли сэкономить сотни миллионов рублей благодаря устранению избыточных процессов, на которые им указали работники, пишет ТАСС. Это было сделано в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

По данным агентства, компания «Ижорские заводы» запустила систему, которая предполагает процесс непрерывных улучшений производства.

«Мы запустили производственную систему… в которой участвуют наши сотрудники всех уровней, начиная от генерального директора и заканчивая любым работником. Они обращают внимание на потери и предлагают какие-то улучшения в своей работе», — рассказал руководитель проектного офиса компании Ростислав Баженов.

В качестве примера он привел предложение сотрудников по сортировке в шкафах для хранения режущего инструмента, что показало свою эффективность. По его словам, в 2017 году эффект от внедрения предложений рабочих составил 635 миллионов рублей, в 2018 году — 500 миллионов, а в 2019-м — 181 миллион.

По словам Баженова, систему называют «культурой управления себестоимостью». «Хотим внедрить эту культуру, чтобы люди относились к затратам как своим», — пояснил Баженов.

Аналогичные меры предприняла компания «Армалит», которая была в числе семи пилотных участников нацпроекта по повышению производительности труда. После завершения пробного периода компания решила продолжить это направление.

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