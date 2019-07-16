Силуанов объяснил повышение НДС

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Повышение НДС с 18 до 20 процентов, которое было произведено в России с 1 января 2019 года, дало бюджету 650 миллиардов рублей или приблизительно 0,6 процентов ВВП. Об этом первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов рассказал в интервью «Московскому комсомольцу».

Полученные средства распределяются на задачи, которые дадут стимулы для роста экономики и развития бизнеса в России. В частности, речь идет о таких нацпроектах, как «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт».

В частности, по словам министра, реализация нацпроекта по повышению производительности труда позволяет предприятиям наращивать ее на 10-30 процентов в год.

«Это дает возможность поднять зарплаты работникам, создать новые рабочие места, планировать дополнительные инвестиции в свое развитие», — пояснил Силуанов. Он добавил, что бизнес уже начал получать кредиты по льготной ставке, субсидируемой за счет бюджета.

«Безусловно, мы только в начале пути, со временем начатая работа будет масштабирована — все-таки нацпроекты рассчитаны на шесть лет», — сказал он.

Одной из главных задач нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей до пяти процентов в год к 2024 году.

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