Липецкие власти направят на повышение производительности труда миллионы рублей

В Липецкой области на повышение квалификации работников 17 предприятий до конца 2019 года направят 48 миллионов рублей, пишет ТАСС. Это соответствует целям нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

В администрации региона заявили, что в рамках реализации нацпроекта на предприятиях закупят новое оборудование, внедрят новые технологии, в том числе бережливого производства.

Участники нацпроекта через региональный Фонд развития промышленности смогут получить займы до 50 миллионов рублей под один процент сроком до пяти лет, а через Фонд развития промышленности — до 300 миллионов рублей.

Главной задачей нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России до пяти процентов в год к 2024 году.

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