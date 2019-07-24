Крымский завод займется повышением производительности труда

Крымский судостроительный завод «Залив» собирается внедрить принцип бережливого производства и к 2022 году на треть увеличить производительность труда в рамках профильного нацпроекта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора предприятия Игоря Обрубова.

«Мы выделили в качестве пилотного проекта два цеха. И сегодня по этим производствам начинаем внедрение самых передовых мировых практик по повышению эффективности», — сообщил он. За три года на «Заливе» планируется достичь 30-процентного роста производительности труда.

Предприятие стало одним из первых в регионе, где проводится эксперимент. Пока он распространяется на два цеха. В будущем бережливое производство планируется внедрить на всем заводе.

Ключевой целью нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики до пяти процентов в год к 2024 году. В 2018-м этот показатель был на уровне 1,4 процента.

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