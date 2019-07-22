Башкирия получит 100 миллионов рублей на повышение производительности труда

Башкирия получит 112,5 миллиона рублей из федерального бюджета на выполнение целей нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщили в пресс-службе главы республики со ссылкой на заявление исполняющей обязанности министра экономического развития Башкирии Лилию Мазитову.

Деньги пойдут на адресную поддержку местных предприятий, которые участвуют в программе по повышению производительности труда. На сегодняшний день участниками нацпроекта в Башкирии являются 28 организаций.

Как отметили в пресс-службе, на предприятиях, внедряющих принципы бережливого производства, сокращается время, необходимое для производственных процессов, снижаются объемы незавершенного производства, отмечается рост выработки и сокращение брака.

В целом, для достижения целевых показателей в 2019 году нужно вовлечь в нацпроект по повышению производительности труда как минимум 22 предприятия, отметили в аппарате главы республики.

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