В Рязанской области появился станкоинструментальный кластер

В Рязанской области появился второй в России станкоинструментальный кластер. Соответствующее соглашение подписали 17 июля в Рязани, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Создание кластера позволит привлечь в регион субсидии из федерального бюджета для реализации промышленных проектов, считают местные власти. Это направлено на реализацию задач нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Соглашение подписано между 16 участниками, в число которых входят не только крупные предприятия, специализирующиеся на станкостроительной продукции, но и высшие учебные заведения Рязанской области, являющиеся поставщиками рабочих кадров и научных разработок для заводов.

Первый станкоинструментальный кластер был создан в Санкт-Петербурге в 2018 году. В целом, в реестре Минпромторга 45 промышленных кластеров из 34 регионов.

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