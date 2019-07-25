Путин назвал срок принятия необходимых для исполнения нацпроектов законов

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять федеральные законы, которые нужны для реализации национальных проектов до 15 декабря 2019 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение поручения был назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

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Ранее стало известно, что план финансирования дорожного нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» оказался перевыполнен — его финансовые показатели в первом полугодии 2019-го были исполнены на 15,56 миллиарда рублей. В Минтрансе отметили, что по итогам второго квартала планировалось освоить 12,35 процента средств, фактически было освоено 13,2 процента.

Всего существует 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование,» «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Стоимость их реализации в 2019-2024 годах оценивают в 25,7 триллиона рублей. Из них 13,2 выделят из федерального бюджета.

19 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что более половины россиян даже не слышали о реализации национальных проектов. Она отметила, что смысл проектов понимают только 7 процентов граждан, передает РБК. По словам Мативенко, граждан нужно активнее вовлекать в реализацию нацпроектов.

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