Омская область решила отправлять зерно в Японию по морю

Власти Омской области предложили экспортировать зерно в Японию и использовать при этом нетрадиционный маршрут —отправлять экспортный товар сначала по рекам, а потом и по северному морскому пути. С такой инициативой выступил губернатор Александр Бурков, сообщает газета «Коммерсантъ».

Новый маршрут предполагает использование рек Обь и Иртыш, далее зерно будет выходить на СМП на Ямале, в порту Сабетта, и отправляться к берегам Японии. По словам губернатора, первая партия в 50 тысяч тонн зерна планируется к отправке уже в этом году, что будет «своеобразным открытием окна в Азию».

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Развитие и использование северного морского пути предусмотрено в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». В общей сложности на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти 1 триллион рублей.

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