Российская компания обеспечит Европу экологически чистым стройматериалом

Компания «Фиброплит» из Череповца запустила производство фибролита — строительного материала на основе цемента и древесной стружки. Об этом сообщается на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты». Первые пробные партии закупили не только в России, но и в Италии, Эстонии и Швейцарии.

«Когда-то в нашей стране было много фибролитовых производств, но практически ничего не сохранилось. Мы возродили технологию», — сказал ТАСС исполняющий обязанности генерального директора предприятия Дмитрий Прокофьев. Предполагается, что к сентябрю компания выйдет на проектную мощность в 100 тысяч кубометров в год.

«Фибролитовая плита — это экологически чистый продукт, поэтому вся Европа за него и зацепилась. Здесь, кроме цемента, древесины и жидкого стекла, ничего не используется, никаких смол и выделений», — добавил Прокофьев. По его словам, плита не подвержена плесени, ее не портят грызуны, а срок службы составляет 100 лет.

Работа идет в ходе реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

В общей сложности на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти 1 триллион рублей.

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