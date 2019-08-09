Российский регион нарастит экспорт зерна в полтора раза

Аграрии Волгоградской области намерены за шесть лет увеличить объем экспорта зерновых культур в полтора раза — до трех миллионов тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя комитета сельского хозяйства региона.

«Волгоградское продовольственное зерно высокого качества, оно экспортируется в некоторые страны Европы, в страны Средней Азии, Иран и даже Нигерию. Для обеспечения продовольственной безопасности региону требуется 1,5 миллиона тонн зерна», — уточнил собеседник агентства. По итогам 2019 года планируется установить системы орошения на площади не менее шести тысяч гектаров, таким образом к 2020 году площадь таких земель в области составит почти 60 тысяч гектаров.

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Развитие сырьевого экспорта предусмотрено национальным проектом «Международная кооперация и экспорт». Он включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

В общей сложности на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти 1 триллион рублей.

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