Россия поставила КНДР пшеницу

Объем экспорта пшеницы из Приморья в КНДР в первом полугодии текущего года вырос в 28 раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Указывается, что всего с начала 2019 года на экспорт направлено 41,8 тысячи тонн пшеницы. Основным импортером стала Япония. «Рост экспорта по этому виду зерна произошел в связи с увеличением поставок в КНДР: с начала 2019 года в эту страну из Приморского края направлено 8,4 тысячи тонн пшеницы, за аналогичный период 2018 года — 0,3 тысячи тонн», — уточнили в ведомстве.

В феврале 2019 года глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что Россия рассматривает вариант с безвозмездной поставкой в Северную Корею 50 тысяч тонн пшеницы. Также Россия намерена помочь Северной Корее победить детскую и материнскую смертность.

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По данным Минсельхоза, экспорт зерна из России в 2018-2019 годах составил 43,3 миллиона тонн, большую часть составляет пшеница.

Развитие сырьевого экспорта предусмотрено национальным проектом «Международная кооперация и экспорт». Он включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

В общей сложности на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти 1 триллион рублей.

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