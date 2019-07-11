Минсельхоз отчитался об экспорте зерна

Экспорт зерна из России в 2018-2019 годах составил 43,3 миллиона тонн. Об этом рассказал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Его слова приводит ТАСС.

«На сегодняшний день по экспорту зерновых цифра составляет 43,3 миллиона тонн, в том числе 35,2 миллиона тонн пшеницы. Возможно, она будет скорректирована по итогам расчетов торговли с ЕАЭС, но крайне незначительно», — сказал министр.

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Ранее директор ВШЭ по экономической политике Юрий Симачев сообщил, что с начала века страна нарастила сырьевой экспорт на 16 процентов. По его словам, сложность экспортной корзины снижается.

Развитие сырьевого экспорта предусмотрено национальным проектом «Международная кооперация и экспорт». Он включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

В общей сложности на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти 1 триллион рублей.

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