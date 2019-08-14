Ставрополье получит десятки миллиардов рублей на нацпроекты

Инвесторы планируют реализовать в Ставропольском крае 26 проектов в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности в течение пяти лет. Объем инвестиций превысит 72 миллиарда рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление по информационной политике аппарата правительства края.

Местные власти рассчитывают, что создание новых предприятий будет способствовать увеличению производства пищевой продукции и напитков в регионе, а также позволит нарастить экспортный потенциал. Это соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Одним из проектов станет создание агропарка «Ставрополье». Он предусматривает строительство мясоперерабатывающего завода, плодоовощного комплекса, завода по производству замороженных овощей и завода глубокой переработки кукурузы. Инвестиции в этот проект могут составить 9,3 миллиарда рублей.

Кроме того, в регионе запланировано строительство предприятия по глубокой переработке зерна за 6,4 миллиарда рублей, кондитерской фабрики в Невинномысске с инвестициями в 500 миллионов рублей.

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