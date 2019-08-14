Силуанов проведет совещание по нацпроектам в Кургане

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов проведет в Кургане совещание по реализации нацпроектов «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Совещание пройдет 16 августа. Также Силуанов рассмотрит с руководством Курганской области план ускоренного социально-экономического развития региона.

В совещаниях помимо первого вице-премьера примут участие врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, представители Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза и других федеральных ведомств.

Также на нем будут присутствовать руководители Российского экспортного центра, Корпорации МСП, Федерального центра компетенций и Фонда развития промышленности, представители бизнеса из Курганской области.

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