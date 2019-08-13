В России снизилось число занятых в малом и среднем бизнесе

Число занятых на малом и среднем бизнесе сократилось за год на 800 тысяч человек, что составляет примерно пять процентов от всех занятых на таких предприятиях. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные «Опоры России».

Согласно статистике обновленного реестра малого и среднего предпринимательства от Федеральной налоговой службы, число людей, работающих на таких предприятиях, сократилось с 16 миллионов до 15,2 миллиона. Количество таких предприятий уменьшилось за год на четыре процента, до 5,69 миллиона.

По словам главы «Опоры России» Александра Калинина, сокращение числа занятых в малом и среднем бизнесе произошло впервые за три года. При этом в период с 2016 по 2018 год оно росло. Причиной новой тенденции он назвал снижение спроса и реальных располагаемых доходов населения, а также увеличение НДС до 20 процентов в начале 2019 года. Он добавил, что в России наблюдается ухудшение делового климата.

Между тем Россия в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



