Корпорация МСП расширила доступ к финансированию малым предпринимателям

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) совместно с региональными гарантийными организациями (РГО) запустила новый лизинговый продукт, предполагающий отсутствие авансового платежа по договорам лизинга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе корпорации.

В Корпорации МСП ожидают, что новый лизинговый продукт позволит существенно расширит доступ индивидуальных и малых предприниматели к финансированию. Сейчас продукт доступен во всех региональных лизинговых компаниях Корпорации МСП в четырех субъектах Российской Федерации: в Татарстане, Ярославской области, Саха-Якутии и Башкортостане.

Воспользоваться продуктом могут компании, имеющие поручительства региональных гарантийных организаций, обеспечивающие исполнение обязательств по договору лизинга в размере не менее 30 процентов от стоимости предмета лизинга. Лизинговое финансирование в рамках продукта предоставляется дочерними региональными лизинговыми компаниями Корпорации МСП в размере от 5 до 50 миллионов рублей сроком до 5 лет.

Возможность проведения сделки без необходимости внесения авансового платежа на сегодняшний день является уникальным условием на рынке лизинга оборудования. Так, минимальный размер авансового платежа в коммерческих лизинговых компаниях составляет 25-35 процентов.