Компания из Тольятти при поддержке Корпорации МСП получила займ на стартап

Тольяттинская компания «Зетта», реализующая стартап-проект по созданию серийного производства энергоэффективных электродвигателей, получила от Фонда развития моногородов беспроцентный займ в размере 49,5 миллиона рублей. Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП, которая предоставила обеспечение по займу в рамках специального продукта для стартапов на сумму 49,5 миллиона рублей.

Продукция предназначена для автомобилей и подъемных средств (грузовые и лифтовые лебедки). Сумма инвестиций в проект составляет 188,73 миллиона рублей; с учетом ранее произведенных расходов, включая затраты на НИОКР — 340,5 миллиона рублей. В 2022 году предприятие будет выпускать ежегодно до 14 тысяч электродвигателей. Запустить серийное производство электромоторов и электромобилей планируется до конца 2019 года.

С 2017 года Корпорация МСП развивает направление кредитно-гарантийной поддержки новых высокотехнологичных инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики. При реализации стартап-проектов в отдельных высокотехнологичных отраслях (ИТ, биотехнологии, робототехника, фармацевтика, машиностроение, экология, энергетика и так далее), гарантийное покрытие Корпорации может достигать 100 процентов суммы кредита (при сумме гарантии не более 50 миллионов рублей).

Гарантийная поддержка Корпорации в размере 5,92 миллиарда рублей, предоставленная субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках данного направления с 2017 года, позволила компаниям привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 10,86 миллиарда рублей для реализации высокотехнологичных стартап-проектов.

По состоянию на 9 августа 2019 года субъекты МСП Самарской области получили финансовую поддержку Корпорации МСП в объеме 6,52 миллиарда рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь средства на сумму 7,03 миллиарда рублей.