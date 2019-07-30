Производитель роботов получил при поддержке Корпорации МСП 200 миллионов рублей

Крупнейший в России производитель автономных сервисных роботов из Пермского края «Промобот» в рамках сделки с фондом «Модернизация Инновации Развитие» («МИР», принадлежит Корпорации МСП) получил финансирование объемом 200 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении Корпорации.

Сделка состоялась в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Корпорацией МСП, правительством Пермского края, Российским экспортным центром и ВЭБ.РФ, подписанного в июне на ПМЭФ-2019.

По условиям сделки, фонд «МИР» получил 14,29 процента компании. Свои доли в составе учредителей «Промобот» сократили компания «ФРИИ Инвест» (до 24,9 процента), а также топ-менеджмент компании. Однако, по словам представителей Promobot, контрольный пакет по-прежнему принадлежит сооснователям.

«Мы очень рады видеть Корпорацию МСП как полноценного партнера внутри капитала «Промобот», — заявил председатель совета директоров компании Алексей Южаков. — Привлеченные средства позволят нам сохранить те темпы R&D, которые мы заявили в дорожной карте развития, а также открыть полноценные представительства компании за рубежом: в арабских странах, Европе и Юго-Восточной Азии».

Ранее производитель роботов также получал поддержку от Корпорации МСП в виде кредита в размере 50 миллионов рублей для модернизации производства. За счет этих средств в 2018 году компания увеличила площадь производства с 600 до 2000 квадратных метров.

Компания «Промобот» — крупнейший производитель сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Роботы выполняют функции администраторов, гидов, консьержей и консультантов. Их можно встретить в банках, МФЦ, аэропортах, жилых и торговых центрах, музеях в 34-х странах мира.

В 2018 году количество стран, в которые поставляются роботы Promobot, достигло 26. При этом за 6 месяцев 2019 года география выросла до 35-ти: компания начала поставки в Мексику, Израиль, Саудовскую Аравию, Швецию, Австрию.

В планах производителя — открытие представительства в ОАЭ, увеличение лингвобазы за счет европейских и азиатских языков, научно-исследовательская деятельность в области человеко-машинного взаимодействия, разработки в сфере искусственного интеллекта, мехатроники, распознавания речи и лиц.

