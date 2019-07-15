Корпорация МСП поддержит свиноводческий селекционно-генетический центр

Краснодарской компании «ТД Ясени» будет предоставлен кредит на сумму 789,6 миллиона рублей в МСП Банке для строительства свиноводческого селекционно-генетического центра в Ейском районе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Корпорации МСП, которая обеспечила финансирование проекта в виде гарантии для стартапов на сумму 499 миллиона рублей.

Дополнительно МСП Банк открыл компании кредит на сумму 210,3 миллиона рублей для пополнения оборотных средств. Финансирование проекта предоставлено в рамках программы льготного кредитования Минсельхоза России. Инвестиционное соглашение между МСП Банком и компанией «ТД Ясени» о финансовой поддержке проекта на сумму 1 миллиард рублей было подписано в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме. Общий объем инвестиций в проект составляет больше 1,3 миллиарда рублей. Первую очередь селекционно-генетического центра планируется запустить в 2020 году.

Производственная мощность комплекса составит 1650 свиноматок маточного стада и более 40 000 голов свиней в год. Создаваемый животноводческий центр будет производить чистопородный племенной молодняк свиней пород йоркшир, ландрас и крупная белая, а также гибридных свиней для комплектования маточных стад промышленных свиноводческих комплексов. Проект компании призван частично заместить зарубежные поставки племенного поголовья свиней на территорию России.

Основным потребителем продукции центра будут крупные животноводческие центры, которые работают по генетике PIC — мирового лидера в области биотехнологий и генетики.

Селекционно-генетический центр создается при технической и консультационной поддержке компании «PIC». Селекционный центр получит доступ к международной программе «Pictraq», которая позволяет отслеживать родословные связи и генетические качества животных на международном уровне, даёт индексную оценку чистопородности свиней и предоставляет возможность интенсивно развивать необходимые генетические качества у животных.

