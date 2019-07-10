Кировский стартап при поддержке Корпорации МСП начнет выпуск биотопливных гранул

Кировская компания «Биолесинвест» получила кредит на сумму 190 миллионов рублей в МСП Банке на строительство завода по выпуску биотопливных гранул. Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП, под обеспечение которой открыто финансирование в виде гарантии для стартапов на сумму 47 миллионов рублей. Общий объем инвестиций в проект составляет около 270 миллионов рублей.

На предприятии планируется производить до 25 тысяч тонн высококачественной продукции в год. Топливные гранулы будут выпускаться в категории «A1» в соответствии с Европейским стандартом ENplus. Высокие стандарты качества гранул по зольности, влажности и теплоте сгорания планируется обеспечить автоматизированным оборудованием российского и итальянского производства. Основным рынком сбыта продукции станут страны Европы.

В качестве сырья для производства будут использоваться отходы местных лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий. Реализация проекта позволит улучшить экологическую обстановку в регионе.

Запуск производства в промышленную эксплуатацию намечен на 2020 год.

По состоянию на 10 июля 2019 года субъекты МСП Кировской области получили финансовую поддержку Корпорации МСП в объеме 321,1 миллиона рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь средства на сумму 761,5 миллиона рублей.

